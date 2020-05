Belohnung für den ehrlichen Finder

Verfall in:

Beschreibung

Am 25.05.2020 stellte ich fest, dass ein Scheck der Banco Rio,Schecknummer768893, ausgestellt am 11.03.2020 auf den Namen Victor Hartelsberger in Höhe von 31.200.000 GS. verloren war.

Dem ehrlichen Finder bezahle ich 700.000 GS.

Tel. / WhatsApp +595992484873

El 25 de mayo de 2020 descubrí que un cheque del Banco Río, número de cheque 768893, emitido el 11 de marzo de 2020 a nombre de Victor Hartelsberger por un monto de GS 31,200,000. se perdió.

Pago al buscador honesto 700,000 GS.

Tel. / WhatsApp +595992484873