automatischer Gartenschlauch-Schlauchabroller 30m+2m

zu verkaufen :

nie wieder das Schlauchgewirr , verdrehter Schlauch , Knoten usw. immer sauber aufgerollt und jederzeit griffbereit.

Gebraucht , aber quasi neuwertig da ich 2 besitzte und wegen den 30m eigentlich immer nur einen benutzt habe.

Hier die Beschreibung:

TRESKO® Polypropylen (PP) Schlauchtrommel 30+2m Schlauchaufroller Wasser

| mit Handbrause | 180° Schwenkbar | Gartenschlauch-Schlauchabroller

| Automatik | inkl. Wandhalterung und Montagematerial

30 m perfekt aufgewickelter Gartenschlauch, in unauffälliger Gartenschlauchtrommel in weiß-grau, für die Wandmontage. Stufenlos einstellbar.

Mit Aufwickelautomatik und Schlauchführung für eine perfekte Wicklung. Inkl. Anschluss-Schlauch an den Wasserhahn oder das Stecksystem bekannter Gartenschlauchhersteller.

Wand-Schlauchbox / Wand-Schlauchtrommel – drehbar um bis zu 180°.

Arbeitsdruck: bis 10 bar

Inkl. Tragegriff, Wandhalterung, Sprühdüse

bitte nur What-App 0984 642 608