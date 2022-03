Autohandbuch

Verschenke „Auto-Handbuch“ in 6 Bänden, Ringbuchformat. Technisches Grundwissen, Reparatur-Tips, Pannenhilfe, Wartung und Pflege. Gebraucht, aber in bestem Zustand. Nur gegen Abholung in La Colmena. Bei Interesse bitte E-Mail an edropa@gmail.com oder normale SMS an 0985 / 70 90 16.

