Architekt aus Deutschland sucht Herausforderung Bausektor

Beschreibung

Ich suche für den Neubeginn in Paraguay eine Herausforderung/Tätigkeit.

Ich bin spezialisiert auf die Planung und den Bau von barrierefreien und energieautarken EFH, MFH, Seniorenwohnanlagen, etc..

Ich habe Kenntnisse in der Beantragung von Fördergeldern der EU für Südamerika.

Ggf ist eine Unternehmensbeteiligung denkbar.

Kontaktaufnahme bitte unter:

barrierefreiesbauen@yahoo.com