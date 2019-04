Apple Macbook 12, Retina Display neuwertig in Gold eventuell Tausch gegen Motorrad

Beschreibung

Apple Macbook 12 , Gold, 256 SSD Festplatte, mit erst 44 Akkuladungen. Die technischen Daten bitte dem Foto entnehmen Das Gerät ist neuwertig und wurde nur wenige male genutzt. (keinen Kratzer) Ich habe mittlerweile wieder meinen Desktop PC und benötige diesen nicht mehr. Hatte ihn eigentlich nur für den Übergang der Auswanderung gekauft. Es ist das amerikanische Modell, hat aber auch eine hauchdünne Tastaturauflage in deutsch. Als zubehör gibt es eine passgenaue Softtasche und einen USB C Hub, Aluminium Adapter 7Ports mit 4K HDMI USB C Hub mit 3 USB Ports, SD/Micro SD Kartenleser und Type C. Der PC läuft einwandfrei und wird vor Übergabe komplett neu aufgesetzt. Neupreis 1400 Dollar. Jetzt für 5.000.000 Guarani. Oder Ihr habt ein kleine gepflegtes preislich gleichwertiges Motorrad im Tausch anzubieten 🙂