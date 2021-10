Alarm System GSM-One DRH Touch (kabellos) mit viel Zubehör

Verfall in:

Beschreibung

Verkaufe neues vollständiges Alarmsystem „GSM-One DRH Touch“ mit Zubehör bestehend aus:

System-Zentrale

– zwei Fernbedienungen

– zwei RFID-Chips

– Touch-Code-Unterstützung

– integrierte Notstromversorgung per Akku

– unterstützt Alarmverzögerung und stillen Alarm

– Anruf und SMS-Alarmierung (inkl Sensorbeschreibung)

– Anruf und Rückruffunktion zur Kommunikation mit der Person im Raum

– SMS-Informationen (z.B. für Stromausfall, Batteriestand, etc.)

– Memo und Recorderfunktionen

– verschiedene Zonen konfigurierbar (innen, außen, Fenster, etc)

– 110db interne Sirene

Tür-/Fensterkontakt Sensor 5x

Bewegungsmelder 5x

Bewegungsmelder mit Haustiererkennung 3x

Range Extender 1x

Externe Sirene 1x

Alarm-Leuchte 1x

Gesamtwert von über 450 EUR

für nur 1.200.000 GS