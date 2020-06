6 Monate alter Saanziegenbocknachwuchs, 3 Böcke abzugeben

Verfall in:

Von unserem prächtigen Saaneziegenbock habe wir jetzt 3 wunderbare Böcke abzugeben. Die Saaneziege, eine alte Schweizer Milchziegenrasse, die aufgrund Iherer hervorragenden Eigenschaften, einen Siegeszug um die gesamte Welt angetreten hat, wird auch in Py seit vielen Jahren für die Milchziegenzucht eingesetzt. Wir haben nun 1 geschecktes Böckchen und 2 reinweisse Böckchen abzugeben. Die Tiere befinden sich in Ita/Central. Kontakt bitte per Whatsapp 0971 655 165