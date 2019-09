400 Kaffeepads für Senseo Kaffeemaschine

Verfall in:

Beschreibung

Verkaufe 400 Kaffepads für Senseo Padmaschine. Die Pads sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen (siehe Fotos) und noch alle in der Originalverpackung leider ist das MHD teilweise überschritten was jedoch keinerlei Einfluss auf den Geschmack hat.

Die Sortierung der Pads ist wie folgt: 4 Pckg a 40 Pads und 12 Pckg a 20 Pads.

Ein Versand gegen Kostenerstattung ist (Wohnort abhängig) möglich.

Für Fragen Tel 0986 209327 oder 0717 20460