3 Parzellen Bauland in Hohenau zu verkaufen

Beschreibung

In Hohenau, Itapúa, Paraguay werden drei nebeneinanderliegende Baugrundstücke (3 x 800 m2) an wunderbarer Lage mit Baumbestand, nahe der Ruta VI und des Parque Manantial, 40 km von der aufstrebenden Stadt Encarnacíon entfernt, verkauft. Hohenau, Obligado und Bella Vista sind kleine, von Deutschen gegründete Nachbarstädte, mit insgesamt ca. 40’000 Einwohnern. Sie liegen im Departamento Itapúa, dem sogenannten „Herzstück“ Paraguays, da der Boden sehr fruchtbar ist. Laut der Generaldirektion für Statistik und Volkszählungen ist Hohenau die zweitbeste Stadt, um in Paraguay zu leben, mit einem hohen Lebensstandard. Nirgendwo sonst im ganzen Land sind die wirtschaftliche Lage und die Infrastruktur für die Einwohner besser. Mehrere öffentliche und private Schulen, Musik- und Tanzschulen, Universitäten und Kindergärten locken auch Einwandererfamilien mit Kindern an. Moderne Krankenhäuser mit erfahrenen Ärzten, Versicherungen, Banken, Hotels, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Baumärkte sind auch noch zu erwähnen. Traumhafte Temperaturen und bis zu 10 Monate Sommer.

Grundstücktitel vorhanden, Grundstücksteuern bezahlt. Wasser- und Stromanschluss vorhanden.

Verhandlungspreis pro Grundstück: 154’000’000 Guaranies

Verhandlungspreis für alle Grundstücke: 460’000’000 Guaranies

Keine Ratenzahlungen

Sind Sie interessiert? Wenden Sie sich für alle weiteren Informationen an:

brigitte.reinhard@hotmail.com , WhatsApp +595 983 521 085