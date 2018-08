3 Grundstücke zu verkaufen in Hohenau-Itapúa, Paraguay

Verfall in:

Beschreibung

In Hohenau, Itapúa, Paraguay werden drei nebeneinanderliegende Baugrundstücke (3 x 800 m2) in wunderbarer Lage mit Baumbestand, nahe der Ruta VI und nahe des Parque Manantial, 40 km von der aufstrebenden Stadt Encarnacíon entfernt, verkauft. Die stetig wachsenden Colonias Unidas (Hohenau, Obligado, Bella Vista) sind in wenigen Autominuten zu erreichen. Grundstücktitel vorhanden, Grundstücksteuern bezahlt. Wasser- und Stromanschluss vorhanden.

Verhandlungspreis pro Grundstück: 160’000’000 Guaranies

Verhandlungspreis für alle Grundstücke: 480’000’000 Guaranies

Keine Ratenzahlungen

Sind Sie interessiert? Wenden Sie sich für alle weiteren Informationen an:

brigitte.reinhard@hotmail.com, WhatsApp +595 983 521 085