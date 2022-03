10 Hektar in den Bergen der Colonia Independencia

All photos (6)

Ich verkaufe 10 Hektar Sonnen Grundstück !

Das Anwesen liegt etwas abseits vom Lärm der Innenstadt. Sehr ruhig, viel Natur – Trinkwasserquellen. In den Bächen sind Krebse ein Beweis für Reinheit.

Ich verkaufe 10 Hektar in der Colonia Independencia in Guaira.

Das Grundstück wurde mit Mischwald aufgeforstet und erneut mit Effektiven Mikroorganismen und Pilzen renaturiert.

Ohne Regen kommen nach 3,5 Monaten Trockenzeit immer noch 1 Million Liter Wasser aus den Quellen.

Auf dem Grundstück befindet sich ein kleines, einfaches Haus, im Bau, aber mit Badezimmer, Badewanne und Fliesenboden.

800 Millionen Guarani