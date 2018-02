zur Dauermiete : neu möbiliertes, charmantes Privatzimmer im Landhaus- Styl

Beschreibung

Ideal an weibliche Einzelperson.

charmantes Privatzimmer mit Gartenblick , eingebettet in der ruhigen Naturlandschaft, separater Eingang, Gartensitzplatz.

WC/Dusche.

Ruhiges Wohnquartier in schöner Naturlandschaft.

Busverbindungen direkt vor dem Haus.

Das Einkaufscenter Stock ist mit dem Bus in 5 Min. erreichbar.

WLAN: kostenlose Benützung.

inkl. wöchentlicher Reinigungsservice.

Inkl. NK, Strom und Wasser

Miete: monatlich Gs. 900.000

weitere Details, gerne bei einem persönlichen Gespräch.