zur (Dauer) – Miete : möbliertes, neues Privatzimmer im Landhaus-Styl

Verfall in:

Beschreibung

Ideal an weibliche Einzelperson!

sauberes, helles, ausgestattetes, geräumiges Doppelzimmer mit Blick in den Garten.

eingebettet in der tollen ruhigen Naturlandschaft eines Wohnquartiers.

separater Eingang, gedeckter Gartensitzplatz, elektr. Kochplatte, Bad/Dusche mit Fenster.

WLAN: kostenlose Benützung, inkl.Strom/Wasser inkl. 2 x wöchentl. Reinigung und Wäscheservice

Busverbindungen zur Ruta: ca. 5 Min. zu Fuss

Das Zentrum mit der tollen Lagune, liegt nur 4Km davon entfernt ( div. Geschäfte u.v.m.)

Miete: monatlich Gs. 850.000

weitere Details, gerne bei einem persönlichen Gespräch