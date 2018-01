Wunderschöne Yamaha XV 1900

Verfall in:

Beschreibung

Mir wird meine wunderschöne Yamaha zu schwer.

Sie ist technisch und Optisch in einem einwandfreiem Zustand. Es ist das US Modell mit 100 PS, nähre Angaben einfach mal Googeln. Zu den zahlreichen Umbauten gibt es noch einiges an Ersatzteilen dazu.

Die Maschine ist erst 15000 Meilen gelaufen und wurde immer gepflegt.

Ich gebe sie auch in Zahlung für ein Grundstück, einem Haus oder Maschinen, einfach eine Nachricht an mich.