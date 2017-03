Wohnhaus zu vermieten

Beschreibung

Wir vermieten ein Haus ca. 120 m2 in bester Wohnlage in San Bernardino, neben Finca el Gaucho, für 2 Monate: vom 01.05 bis 30.06.2017. Es handelt sich um zwei Wohnhäuser: eines bewohnen wir selbst, anderes möchten wir vermieten. Unser Grundstück umfasst 2,3 ha mit Blick auf den Ypacarai See, Pool 12×6, Garage, Terrasse. Das Haus besteht aus Wohnzimmer mit Kamin, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Kleiderzimmer, Küche und Abstellraum. Das Haus ist komplett eingerichtet: Fernseher, Waschmaschine, Kuehlschrank, Geschirr, Toepfe etc. Mietpreis pro Monat 3.000.000,- GS + Internet Kosten 180.000,-G$ pro Monat + Strom. Einfach mal ansehen, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mit freundlichen Grüssen, Erich und Oksana