Wer nach Paraguay auswandert braucht ein neues Zuhause

Beschreibung

Wer träumt nicht von einem Zuhause in der neuen Welt? Seit Jahrhunderten zieht es Menschen vom „alten Kontinet“ in den von Christoph Kolumbus entdeckten neuen Erdteil. Wer sich jetzt für Paraguay entscheidet, hat die Möglichkeit sich sein eigenes kleines Paradies einzurichten.

Dieses schönes Anwesen, bestehend aus einem Haupt- und einem Gästehaus, ist eingebettet in den Bergzügen ( Cordilleras ) zwischen San Bernardino und Nueva Columbia und nur ca. 45 min von der Hauptstadt Asuncion bzw. ca. 35 min vom Flughafen Luque entfernt. Die friedliche Atmosphäre, die Ruhe, umgrenzt vom natürlichem Waldgebiet ist ganzjährig und bei jedem Wetter von einer neuen Asphaltstraße über einen ca. 800m langen Weg erreichbar. Somit befindet sich das Objekt in begehrter Toplage. Die Entfernung zum nächsten deutschsprachigem Supermarkt beträgt nur ca. 1,5 km. Zeitweise werden in unmittelbarer Nähe auch Spanisch-Kurse angeboten.

Diese angebotene Immobilie hat eine Größe von 5000 m² und ist ist komplett eingezäunt. Die Einfahrt erfolgt durch eine großes abschliebares Schiebetor.

Das Haupthaus, die Bauarbeiten enden in diesem Jahr, hat eine überdachte Fläche von ca. 150 m². Ausgestattet ist es mit: Küchen- / Wohnbereich mit Grundofen – modernes Bad – 2 Schlafzimmer und einem Abstellraum. Die fast rahmenlosen Fenster, hier von der Fa. „Blindex“, sowie die Haus- und die Terassentüren sind vergittert und mit Fliegendraht versehen. 2 Split Klimaanlagen sorgen für angenehme Temperaturen im Wohnbereich. Leicht sauber zu halten ist auch der ca. 36m² große Quincho auf dem sich in Paraguay das Familienleben abspielt. Die Einrichtung kann teilweise übernommen werden. Der neue Außenputz ist noch nicht gestrichen. Die Farbe kann also noch frei nach Wunsch gestaltet werden.

Das Gästehaus, 1 Wohn-/Schlafzimmer, 1Dusche und WC, hat eine überdachte Fläche von ca. 40m².

Der Gartenbereich wurde mit vielen Frucht- und Schattenbäumen sowie Rasenflächen kultiviert. Für Gemüse- und Blumenbeete ist ausreichend Platz vorhanden.

Der Salzwasserpool, -Plattform und Außendusche-, ist mit einer Anlage zur Salz-Elektrolyse ausgestattet. Dadurch entfällt die Zugabe von Chlor.

Für die Garten- und Polbewässerung sorgen die 3000 Liter Wassertanks. Der separate 1 m³ Wassertank, mit Pumpe, für das Hauswasserwerk – Stadtwasseranschluss – versorgt die Gebäude mit Trink- und Brauchwasser. 230V Strom wird vom Stromversorger ANDE geliefert. Das Internet wird über eine Turmantenne (12m hoch) empfangen. Empfohlen wird die Übernahme des Vertrages (Flatrate Internet und VoIP), da es momentan nur teure Volumen-Verträge gibt.

Der Preis ist verhandelbar und liegt unter 95 000,– EUR