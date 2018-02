Wasserreinigungs-Doppelfiltersystem mit Rückspülung, für alle Oberflächen-Tiefbrunnenbesitzer

Beschreibung

Liebe Brunnenbesitzer,

Ich biete hier ein Rückspül-Doppelfiltersystem Serie-SX incl. 100my Baumwoll-Filtereinsatz (10″), für ein 1″Zoll Rohrleitungssystem an.

Viele Brunnenpumpen saugen Microsand (feinster Quarzsand) an und drücken es mit dem Wasser in das komplette Haus-Rohrsystem. Dadurch setzten sich die Siebe an den Waschbecken, dem Leitungssystem und allen Wasch- und Spülmaschienen nach der Zeit zu und zerstört die Lager /Wellen und das Abwassersystem. Diese Partikel können durch dieses System komplett rausgefiltert werden. Über den Rückspülhahn können Sie, nach Bedarf, die erste Filterstufe selbst reinigen und somit den zweiten Nachfilter entlasten. Das System wird kompl. mit Wandhalter und Filterschlüssel geliefert. Gerne bauen wir Ihnen (gegen Mehraufwand) das System ein. Ersatzfilter sind auch genügend vorrätig. Wenn hierzu noch Fragen sind, rufen Sie mich einfach an! Auch in allen anderen Fragen im Bereich Wasseraufbereitung etc. stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich verfüge über einen 25. jährige Erfahrungsschatz in diesem komplexen Aufgabenbereich.