Waschmaschine Bosch -W- WAY 287 E5

Beschreibung

Verkaufe o. a. Waschmaschine, 8kg, (Stiftung Warentest Testsieger), dies jedoch das Exklusiv Modell „E5“, umzugsbedingt, ca. 1 1/2 Jahre in Gebrauch, einwandfreier Zustand, Abgabe Ende Juni, Neupreis 750 € plus Transport nach Paraguay, für 3.600.000 Gs. Bilder aus dem Internet, Waschmaschine kann gerne vor Ort angesehen werden, ist in einwandfreiem Zustand, praktisch wie neu. Übersende auch gerne die Bedienungsanleitung als pdf per Mail zwecks genauerer Informationen. Bei Interesse bitte Whatsapp an 0984-832615 oder Mail an venta.en.asuncion@gmail.com