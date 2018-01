Warmes Licht für den Raum, fürs Herz und für die Gesundheit

Verfall in:

Beschreibung

Hallo liebe Gesudheitssuchende,

Salz ist eines der wichtigsten Lebensmittel nach dem Wasser! Wir benötigen es in vielfältiger Weise um unseren Körper die nötige Vitalität und Gesundheit zu geben.

Seit vielen Jahrzehnt ist es auch unserer Begleiter in den Wohn- und Schlafplätzen, als Raumluftaktivator! Wo Salz im Raum steht, bilden sich weniger Pilze in der Luft; Rauchgeruch wird weitestgehend neutralisiert und durch die negativ Ionen, die das Salz in die Luft abgibt, werden unsere Atemwege geschützt. Ein toller nebeneffekt ist das tolle Licht und die Farben. Von weis bis dunkel orange gibt es jede Variationsmöglichkeit. Wir nehmen auch gerne Wünsche entgegen. Es gibt Salzleuchten von 6 – über 50kg je nach Einsatzort.

Die Salzleuchten sind aus dem Himalayasalz (Pakistan) hergestellt. Handverlesen und mit einer deutschen Elektrik ausgestattet sowie mit einem Stein- oder Holzsockel ist es ein Schmuckstück was viele Freunde findet.

Die Salzleuchten haben ein Gewicht von ca. 10-14 kg. Der Preis hängt von der Größe der Leuchte ab. Hier biete ich eine ca. 10kg Salzleuchte an. Wenn noch Fragen rufen Sie an oder schreiben Sie mir eine Mail = Wassermaxpy@gmail.com