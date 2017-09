Vollblutaraberstutfohlen der Extraklasse ! Einmalig in Paraguay !

Verfall in:

Beschreibung

Dieses rein aegyptische, traumschoene Stutfohlen ist

am 31.August geboren. Es wird dunkelbraun oder schwarzbraun werden und ebenso gross und rahmig wie

die Mutter.

Der Vater ist ein herrlicher Rapphengst.

Sie ist genau so cool wie ihre Eltern und hat auch deren Gangwerk und extremen Typ mit grossen Augen, eine super Halsung und Schulter.

Beide Elternlinien haben hervorragende Reit-und Sportpferde hervorgebracht.

Dieser Schatz wird zu einem extrem guenstigen Preis verkauft – somit haben Viele die Chance sich ihren Traum zu erfuellen so ein Pferd zu besitzen.

Da gerade das Hochladen der Fotos nicht klappt bitte ich um etwas Geduld oder es gibt die Fotos auch ueber whatsup.