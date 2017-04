Vermieten Casa Hobbit als Ferienhaus

Beschreibung

Vermieten ein Erdhügelhaus in der Wohnanlage Valle Tucán in Emboscada (40 km bis Zentrum Asunción) im Zeitraum von 20.04.2017 bis 30.06.2017. Mietpreis ab einem Monat 3.500.000 Gs. für 2 Personen. Mindestmietdauer 1 Monat, evt. abweichende Wünsche bitte ansprechen.

Die Erscheinung des Gebäudes ist durch die geschwungenen Fassaden aus Natursteinen, den runden Fenstern und dem Gründach geprägt, das sich von dem Garten nahtlos über das Haus zieht. Durch die massiven Lehmziegeln und die komplette Dachbegrünung entsteht auf natürliche Art ein äußerst angenehmes Wohnklima. Sie interessieren sich für Erdhügelhäuser in Paraguay: Dann sprechen Sie uns an.