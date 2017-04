Vermiete Appartement

Beschreibung

Vermieten Appartement in der Wohnanlage Valle Tucán in Emboscada (40 km bis Zentrum Asunción). Das Wohnhaus zeichnet sich aus durch seine begrünten Dachgewölbe und die dadurch entstandenen hohen Innenräume. Die großen Glascheiben an der Nordfassade sind mit einem Sonnenschutzraster aus Natursteinen versehen. Durch die massiven Außenwände und einer begrünten Dachfläche herrscht ein ganzjährig angenehmes und gesundes Raumklima.

Ausstattung: Wohnung- und Terrasseboden gefliest, Wände mit Naturstein verkleidet oder Lehmputz, das Bad ist möbliert. Alle Fenster mit Scheiben aus getempertem Glas, davor Moskitonetze aus Aluminiumdrahtgewebe.

Technische Ausstattung: Warmwasserbereitung für Küche und Bad durch Elektroboiler, Deckenventilatoren in Schlaf- und Wohnzimmer, Beleuchtung Innen und Außen, Abwasserreinigung in einer Pflanzenkläranlage.