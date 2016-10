VERKAUF/VENDO un Contenedor / Container 40′ feet HC / High Cube

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

VENDO un Contenedor / Container con 40′ feet HC / High Cube.

Buena condición.

40′ HC = 12.192 mm largo x 2.438 mm ancho x 2.896 mm altura

Ubicación Luque, cerca aeropuerto de Asuncion.

Oferta! Hablar con dueño.

Verkaufe meinen Container 40-Fuss-High-Cube!

Guter Zustand.

Standort in der NÄhe vom Flughafen Asuncion (in Luque).

Jetzt anrufen.

I sell my Container. Good condition. Close to Airport Asuncion (Luque). Call now.

13.500.000 Gs.