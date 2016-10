Verkaufen Haus mit Grundstück 5.2 has in Caacupe

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Verkaufen schönes Haus mit Umschwung 5.2 has in Caacupe, direkt an Pflastersteinstrasse Richtung Piribebuy, welche asphaltiert werden soll.

Das Grundstück eignet sich für

verschiedene Verwendungszwecke:

zb. Überbauung oder auch für landwirtschaftliche Nutzung, Tierhaltung, Gemüseanbau oder auch eine kleine Fischzucht (eigenes Quellwasser) wäre möglich, etc.

Komplett und solide eingezäunt,

Eukaliptuspflanzung 3 ha, 6-jährig, zum Teil bereits erntereif sowie verschiedene Natur-/Fruchtbäume.

Solides Haus mit Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, grosser Küchen-/Essbereich, grosses modernes Bad, Heisswasser in Küche und Bad, teilweise möbliert inkl. Schwedenofen, separate Waschküche, Veranda, Strom und Wasser, Haus separat eingezäunt mit Maschinendrahtzaun über 1500 m2, Unterstand für Fahrzeuge (tinglado).

Preis: USD 80’000.- Barpreis