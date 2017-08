Verkaufen Haus mit Grundstück 5.2 has in Caacupe

Verfall in:

Beschreibung

Verkaufen aus gesundheitlichen Gründen schönes Haus mit Umschwung 5.2 has (52’000 m2) in Caacupe, 6 km vom Zentrum direkt an Pflastersteinstrasse Richtung Piribebuy, welche asfaltiert werden soll. Das Grundstück eignet sich für verschiedene Verwendungszwecke zb. landwirtschaftliche Nutzung, Tierhaltung, Gemüseanbau oder Fischzucht (ein kleiner Teich mit Tilapia ist bereits vorhanden gespeist mit Wasser aus eigener Quelle) oder auch für Überbauung.

Komplett und solide eingezäunt, Eukaliptuspflanzung 3 ha, 6-jährig, zum Teil bereits erntereif sowie verschiedene Fruchtbäume.

Solides Haus (12.5 m L x 8.5 m B) mit Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, grosser Küchen-/Essbereich, modernes Bad mit Dusche, Heisswasser in Küche und Bad, teilweise möbiliert inkl. Schwedenofen, separate Waschküche, Veranda, Strom (Monophase) und öffentlicher Wasseranschluss, Haus separat eingezäunt mit Maschendrahtzaun über 1400 m2, Unterstand für Fahrzeuge (tinglado). KEIN POOL ! (Man kann aber natürlich einen bauen, Platz hat es ja genug)

Einwandfreier Grundstückstitel auf aktuellem Stand, Überweisungskosten nach landesüblichem Vorgehen. Sehr günstige Landsteuern, da das Grundstück in der Landwirtschaftszone liegt. Es braucht keinerlei Baubewilligung oder ähnliches.

Preis: USD 80’000.- Barzahlung

Wem das Objekt mit einer Grundstücksgrösse von 5.2 Hektaren (52’000 m2) und auch die beschriebenen Abmessungen vom Haus nicht zu gross oder zu klein ist und sich vorstellen kann, dass alles (wie auch erwähnt kein Pool) seinen Erwartungen entspricht, kann sich jederzeit bei uns melden, wir geben selbstverständlich gerne weitere Auskünfte. Melden Sie sich einfach bei uns falls Sie unser Angebot interessiert.

Wir selbst wohnen nicht mehr dort, aber natürlich ist ein Aufpasser vor Ort. Falls Sie eine Besichtigung vereinbaren möchten, finden wir nach Absprache sicher einen Termin, welcher beiderseits passt.

Keine Immobilien.Markler