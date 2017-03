Verkaufe Neuwertigen FORD ECOSPORT 1.6 Flex

Verfall in:

Beschreibung

Verkaufe unseren Ford ECOSPORT (Erstzulassung 2015) das Fahrzeug befindet sich in einem neuwertigen und unfallfreien Zustand. Das Auto wurde regelmäßg, alle 5000 km in Fachwerkstatt gewartet. Der aktuelle km Stand beträgt 17000 km dieser kann natürlich abweichen da das Auto noch gefahren wird. Titel und Cedula Verde ist vorhanden und kann jederzeit umgeschrieben werden. Das Fahrzeug hat Klima, Servo, Zentralverriegelung Radio/CD mit Telefon mit Bluetooth usw. Weiterhin wurde eine umfangreiche Extra Austattung eingebaut und der Neupreis liegt bei ca 27200 US-$.

EXTRAS: Lederausstattung, Unterfahrschutz aus Metall, Front/Auffahrschutz mit LED`s, seitliche Trittbretter (fahrzeugspezifisch), Reserveradabdeckung (verschließbar)., 10 fach bereift Straße und Gelände, alle Schlüssel mit Fernbedienung, Kofferaumwanne usw. Würde den Rahmen sprengen alle Details aufzulisten.

Für weitere Fragen stehe ich natürlich jederzeit zu Verfügung per Mail oder 0717 20460 oder 0986