Trödelmarkt 4. Dezember

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Am 4. Dezember 2016 in SanBer, Mercado de Pulgas, (Stadtmitte) möchte ich folgendes aus meinem Bestand verkaufen.

1 gebrauchte komplette Golf-Ausrüstung 500.000 GS

Computer-Ersatzteile Verhandlungssache

80 Videos Originale 5.000 GS

bei Abnahme von 10 St. eine Gratis dabei.

2 Videorecorder Verhandlungssache

Anlage 5.1 Lautsprecher für Computer 60.000 GS

Anlage 5.1 Lautsprecher für TV 100.000 GS

1 Videokamera JVC Cassette 150.000 GS

Verschiedene Gesellschaftsspiele ab 10.000 GS

Über 400 Original Musik CDs 10.000 GS bei Abnahme von 10 St. eine Gratis dabei.

Deutsche Bücher, Krimis, Sach, etc. Taschenbuch 10.000 GS

gebunden 15.000 GS bei Abnahme von 10 St. ein Buch Gratis.

Filme min. 4-9 auf 1 DVD AVI_Format in deutscher Sprache

8.000 GS, auf CD 3.000 GS, bei Abnahme von 10 St. eine Gratis dabei.

Und vieles mehr, wir freuen uns auf Ihren Besuch,

an unseren 2 Tischen.