Traumsattel von Bentaiga Mercedes Omega

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Verfall in:

Beschreibung

Luxussattel aus deutscher Fertigung – hervorragendes Material und Verarbeitung – Sonderanfertigung zweifarbig.

Der Sattel ist anatomisch geformt und läßt den Reiter stets auf dem Punkt sitzen und gibt dabei sehr guten Halt in jeder Situation. Ebenso ist der Sitz angenehm gepolstert.

Die Auflage für den Pferderücken sucht ihres gleichen unter allen Sätteln und läßt jedes Pferd gleich besser gehen – die Polsterung ist ebenfalls vorzüglich.

Es gehört ein ebenfalls zweifarbiger Bauchkurzgurt dazu

und sehr gute Monosteigbügelriemen, die nicht drücken oder aufliegen.

Der Sattel ist gebraucht aber in sehr gutem Zustand.

Der Neupreis war knapp 6000 Euro, der Angebotspreis ist VS.