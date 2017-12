Traumgrundstück im Ybytyruzu gebirge

Beschreibung

Traumhafte Estanzia

400 ha in dem Ybytyruzu Gebirge ein Weg bis an die Spitze des Berges gemacht in ca 2 jahren ist dieses Grundstück nahe des Asphaltes ist in Planung

davon 361 ha mit fertigen Titel 39 ha davon nur mit kaufvertrag da müsste der Titel noch beantragt werden

ohne Haus

die hälfte ist Wald , das Holz aus dem Wald darf nur für persönliche Zwecke genutzt werden ist kein Verkauf erlaubt

das Grundstück ist eingezäunt nur der Wald nicht, es führen 2 Bäche in dem Grundstück durch, es gibt mehrere Quellen ,

genug Wasserstellen für Rinder

auf dem Grundstück weiden ca 80- 100 Rinder , die mit übernommen werden können .

der Verkaufspreis liegt bei 3500,– dollar der ha ,

der Verkauf erfolgt aus altersgründen, mehr Bilder und nähere Angaben erfolgen nur auf PN an monika Barthel aber nur an ernstgemeinte Kunden .