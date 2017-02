Traumgrundstück 1,8 ha mit Haus in Mbatoví

Beschreibung

Am Fuße des Berges Mbatoví gelegen wartet ein Traumgrundstück von 1,8 Hektar auf neue Eigentümer. Das Grundstück ist komplett eingezäunt, zum Haupteingang hin befindet sich eine große Mauer mit Schiebetor. Das komplette Grundstück ist mit Rasen bewachsen und es sind verschiedene Bäume wie Mango, Lapacho, Taruma-Kirsche, Zitrusbäume, Maulbeere, Guayaba und Bambus vorhanden. Ein kleiner Bachlauf durchzieht den parkähnlichen Garten.

Das in der Mitte des Grundstücks gelegene Haus hat eine Größe von 120 qm und ist aufgeteilt in Wohnküche, Bad, zwei Zimmer und Abstellraum. Eine großzügige Terrasse von ca. 40 qm umläuft das Haus auf drei Seiten. Der Hausbau mit doppeltem Mauerwerk began 2011. Der Rohbau ist von außen verputzt, im Innenberech müssen noch abschließende Arbeiten vorgenommen werden. Das Haus ist bereits an an das Stadtwasser und an Strom angeschlossen. Neben dem Haus befindet sich ein kleines Deposito, eine Sickergrube mit 3 separaten Kammern ist vorhanden. Die Wasserleitungen und Abflüsse liegen breits, es sind Leerrohre für Strom verlegt, auch das komplette Installationsmaterial (Steckdosen, Schalter etc …) ist vorhanden. Das Anwesen bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

Der Innenausbau kann nach eigenen Wünschen und Vorlieben fertiggestellt werden. Die Innenwände sind komplett verputzt, die Decke muss noch isoliert und verkleidet werden. Es sind in allen Zimmern hochwertige, große, 3-fach verglaste Kunststofffenster mit Rollläden eingebaut. Die Eingangstüren auf beiden Seiten des Hauses sowie die Tür zur Außentoilette sind aus Kunststoff mit 5-fach Verriegelung. Die Türen zu den einzelnen Zimmern und sanitäre Anlagen sind noch nicht vorhanden.

Das Grundstück ist über zwei verschiedene Zufahrtswege von ca. 600 m Sandweg erreichbar. Diese sind ganzjährig mit PKW befahrbar.Mbatoví ist ländlich in einer ruhigen und sicheren Gegend gelegen. Die nächste größere Stadt Paraguarí befindet sich nur 5 km entfernt. Die Hauptstadt Asuncion ist ca. 70 km entfernt.

Weitere Bilder gerne auf Anfrage.

Preis 65.000 Euro VB.