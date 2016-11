Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Habe kürzlich ein Tablet bei Amazon bestellt und es an einen Freund in D liefern lassen weil Amazon nicht nach PY liefert.

Wie immer wollte er es daraufhin an mich in PY schicken.

Das ist jetzt verboten!

http://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-9-Transportvorschriften-fuer-Lithium-Ionen-Akkus-3166865.html

https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/B_b/Briefe_ins_Ausland/pdf/Merkblatt_Gefahrgut.pdf

Jedenfalls kam das Paket deshalb wieder an ihn zurück.

Wer kommt demnächst nach PY und mag mir mein Tablet mitbringen?

Biete als Gegenleistung Flughafentransfer (+-50km) oder Bezahlung.

Oder hat jemand eine bessere Lösung?