Super bequeme und moderne Couchgarnitur neuwertig – Schnaeppchen !

Beschreibung

Habe eine Couchgarnitur zu verkaufen, eine Couch ist

2,20 m lang und die andere 1,75 m, beide in einem edlen Dunkelbraun, schickes Design, pflegeleichtes

Leder.Die Garnitur wurde im letzten Jahr gekauft und ist so gut wie gar nicht in Gebrauch gewesen. Man sitzt wie auf Wolken darauf und im Bedarfsfall kann man sie dank der flachen Armlehnen auch sehr gut als Gaestebett benutzten.

Der Neupreis lag bei 6,8 Millionen GS und ich gebe sie nun fuer 3,5 Millionen GS ab – also zugreifen !

Bitte nur per Handy oder SMS melden.