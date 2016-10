Suche Regenschutz-Vordach für Hauseingang

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Wir haben gehört, dass es hier in Paraguay Firmen gibt, welche solche Vordächer (spanisch alero) herstellt, in Leichtbau-Ausführung, welche man direkt an die Hauswand montieren kann, also ohne Stützen/Säulen.

Falls uns jemand eine Adresse mit Telefon angeben könnte, wären wir sehr dankbar.

Celular-No. 0983-700.806, mit WhatsApp