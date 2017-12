Stellplatz für Hig Cube Kontainer in Planta Urbana

Verfall in:

Beschreibung

Guten Tag, suche einen Stellplatz in Planta Urbana zur miete für meinen Hig Cube Kontainer. Der Platz sollte gut anzufahren sein und es müsste mir jemand den Kontainer entgegen nehmen. Ich wollte den Kontainer beim mir auf das Grundstück stellen, aber es gibt bei der Anlieferung noch Platz Probleme. Leider bin ich momentan noch in Deutschland, der Leere Kontainer sollte aber in den nächsten 3 Wochen vom jetzigen Platz weg.