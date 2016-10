Stand Klimagerät (mobil)/ Aire Acondicionado Portátil

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Verkaufe Stand Klimagerät der Marke MATSUI. Das gerät ist so gut wie neu, kaufdatum 27.08.2016, somit auch noch über 10 Monate Garantie. Original Verpackung und equipment

Die praktische mobile Lösung für bestes Klima in jedem Raum, ein gerät für alles!? Keine Löcher in der Wand!!

Neupreis 2.100.000 gs

Abzugeben für 1.700.000 GS

Nur selbstabholer .

Cel.: 0982 217308 (auch Whatsapp)

*ich weis nicht ob das mit den Bildern klappt, auf Wunsch kann ich welche zusenden 😉