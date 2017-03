Sie suchen ein kleines Paradies + Gelassenheit, Lebensfreude & Freiheit für die ganze Familie?

In Zentrum des idyllischen Dörfchens Yataity (6 km nordöstlich der Kreisstadt Villarica) befindet sich dieses leicht renovierungsbedürftige Haus mit grosszügigem Grundstück (800qm = 20m x 40m).

Das Haus ist komplett mit Lehmziegeln und 30cm massiven Aussenwänden gebaut. So wird es auch im Sommer nicht zu heiss und das Haus ist auch im Winter sehr gut isoliert.

Überdachte Wohnfläche ist 120qm mit 4 Zimmern, 1 Küche und 1 Bad, zusätzlich 1 kleiner Schuppen (2.5m x 3.5m).

Auf dem Grundstück befindet sich bereits ein eigener Brunnen mit guter Trinkwasser-Qualität, sowie auch ein Stadtwasser-Anschluss.

Weiterhin gibt es noch Zitronen-, Pampelmusen-, Bananen- und Mandarinenbäume, sowie viel Bambus.

Das Haus wird aus Altersgründen verkauft und hat einen Preis von 120 Mio. Gs., plus 5% Provision.

Grundstückstitel ist vorhanden.