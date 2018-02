Beschreibung

Schönes Haus in Asuncion Paraguay voll möbliert & 2 Geländewagen

Hier wird ein schönes voll möbliertes Haus mit guter Nachbarschaft in Asuncion angeboten.

Inklusive Elektrogeräte, Möbeln & 2 Geländewagen.

Liste weiter unten.

Das Haus steht in einer top Lage nur 5 Minuten von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Apotheken usw. entfernt aber zu gleich ruhig und in guter Nachbarschaft.

Eckdaten des Hauses:

Grundstücksgröße 592qm

Wohnfläche ca 200 qm

Das Haus verfügt im vorderen Teil über einen voll eingerichteten großen Wohn / Esszimmer Bereich mit Hausbar und Kamin.

Ein voll eingerichtetes Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Handwaschbecken, Toilette und Dusche.

Im Mittelteil befindet sich ein voll eingerichtetes Büro , ein voll eingerichtetes Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Handwaschbecken, Toilette, Bidet und Dusche.

Eine voll eingerichtete Küche mit hochwertigen Elektrogeräten sowie Esstisch.

Im hinteren Teil des Hauses befindet sich ein privates voll eingerichtetes Wohnzimmer mit direkten Zugang zu einem Suite Schlafzimmer mit xxx großen Einbauschränken und einem privaten Badezimmer mit Handwaschbecken, Toilette, Bidet und Dusche.

Das Haus besitzt eine zentrale Warmwasserversorgung für alle Badezimmer und die Küche , sowie 6 Klimaanlagen.

Es gibt einen kleinen Werkstatt Bereich , ein Zimmer mit Bad für Angestellte, einen Haushaltsbereich mit Waschmaschine und Wäschetrocknungs Platz sowie einem Geräteschuppen für Gartengeräte.

Im Anschluss hinten an das Haus ist eine 70 qm große voll überdachte Terrasse mit Grill Bereich sowie Waschbecken.

Zugang zu der Terrasse ist rechts am Haus vom großen Wohnzimmer , von der Küche und direkt von der Suite.

Im Garten mit diversen Obstbäumen befindet sich die Naturstein Pool Terrasse mit dem gefliesten Massivpool .

Dieser hat einen Wasserfall, LED Unterwasser Beleuchtung und Hydromassage.

Per Knopfdruck wird der Pool zu einem Whirlpool.

Die gesamte Pumpen und Filtertechnik ist von Jacuzzi.

An Mobiliar ist mit dabei:

Im großen Wohnbereich sämtliche Schränke, Kommoden, Tische, Stühle, zwei Sofas.

Im Schlafzimmer zwei Kleiderschränke, zwei Nachtische und das Doppelbett mit Kopfteil.

Im Büro vier große Bücherregal, ein Aktenschrank, ein kleines Beistellregal, ein Aktentrolli, ein Schreibtisch und ein Bürosessel.

Im Schlafzimmer eine Kommode, ein Bett und ein Kleiderschrank.

In der Küche sämtliche Küchenschränke und der Esstisch mit Stühlen.

In dem Wohnzimmer das Sofa , die Wohnwand und der antik Tisch.

Im hinteren Schlafzimmer natürlich die Einbauschränke und das Wasserbett.

Diverse Tische und Stühle auf der Terrasse sowie Regale im Werkstatt Bereich.

Zu den Betten:

Doppelbett Neupreis 1160€

Bett Neupreis 660€

Wasserbett Neupreis 1980€

An Elektro Geräten sind dabei :

6 Klimaanlagen und diverse Ventilatoren.

Sämtliche Lampen.

Zwei große Flachbild TV Geräte.

In der Küche zwei große No Frost Side By Side Kühl/Gefrierkombinationen aus Deutschland.

Geschirrspüler aus Deutschland.

Mikrowelle, Backofen mit zwei Platten , Induktionsfeld,

Elektronischer Wasserspender.

Der Großteil der Möbel und Elektrogeräte ist keine 12 Monate alt.

Es verbleiben auch noch diverse Werkzeug und Gartengeräte im Objekt wie Rasenmäher, Rasentrimmer usw.

Bei den Geländewagen handelt es sich um zwei Mitsubishi, einen Pajero Benziner und einem Montero Diesel.

Beide sind gerade in der großen Inspektion gewesen und haben viel neu bekommen.

Die Immobilie sowie die Geländewagen besitzen gültig Dokumente und können problemlos übertragen werden.

Der Preis kann etwas verhandelt werden und die Bezahlung erfolgt auf ein deutsches Konto.

Für Fragen, weiter Bilder und oder Besichtigungstermin eine Mail schreiben.