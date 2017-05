Schmuckparty in Ypacarai am 21. & 28.05.17

Beschreibung

Wir laden Euch und Eure Bekannten ganz herzlich zu unserer 1. Schmuckparty in Paraguay ein. An beiden Tagen habt Ihr die Möglichkeit von 11 Uhr bis 15 Uhr ausschließlich handgefertigte Unikate zu einem günstigen Preis auszusuchen. Wir fertigen Halsketten, Ohrringe und Armbänder aus den unterschiedlichsten Materialien wie zB. Perlen, Holz, Lavastein, Metall, Glas, usw. in tollen Designs und Farben passend zu jedem Outfit und Anlass. Gerne auch auf Wunsch. Es werden weitere Parties in verschiedenen Orten stattfinden – wir halten Euch auf dem Laufenden.

Desweiteren sind wir immer auf der Suche nach neuen Gastgebern. Wenn Ihr also Lust habt auch mal bei Euch zuhause im privaten Rahmen eine kleine Party zu veranstalten, schreibt uns. Es gibt auf jeden Fall eine kleine Belohnung für den Ausrichter 😉

Bei Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.

Hoffe wir sehen uns – bis dahin

Manu & Joe