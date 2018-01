Schlosser “48 Jahre” mit viel Erfahrung sucht Arbeit

Beschreibung

Hallo,mein Name ist Daniel,ich bin 48 Jahre und bin von Beruf gelernter Schlosser.Ich habe die vergangenen 15 Jahre,selbstständig als Bauleiter und Bauarbeiter für Innenausbau etc. gearbeitet.Ich bin mit allen Handwerklichen Gewerken bestens vertraut.Nachteil,ich lebe zur Zeit noch in Deutschland,in der Nähe von Hannover.Das Leben ist hier in Deutschland,extrem schwer und kaum auszuhalten.Die derzeitige Politik ruiniert das Land,sodass ich gern auswandern möchte.Wenn Sie auf der Suche ,zB. nach einem Hausmeister,einem Schlosser oder einem Facharbeiter für sämtliche Bau Tätigkeiten sein sollten,freue ich mich über Ihre Nachricht.Liebe Grüsse aus dem kalten Deutschland,Daniel