SAT-Receiver für C und Ku Band! OVP!

Verfall in:

Beschreibung

Neues Gerät, in ungeöffneter, originaler Verpackung!

Der Opticum HD X300 Mini ist ein einfach zu bedienender HD Receiver zum Empfang aller freien TV- und Radiosender via Satellit, inklusive in HDTV ausgestrahlter Programme. Durch den Anschluss einer externen Festplatte oder eines USB-Stick wird das Gerät zu einer Multimediastation und erlaubt somit mehr Flexibilität bei der Gestaltung eines individuellen Fernseherlebnisses.

DVB-S/DVB-S2 Satelliten Receiver (MPEG-2 / MPEG-4 / H.264)

SPC & MCPC vom Ku und C Band Satelliten

(Ideal für den Empfang bspw. der Deutschen Welle. )



Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB

(Alle gängigen LNB/C werden unterstützt )



Auto DiSEqC

PAL / NTSC Umschaltbar

True full color (16bits)

speichert bis zu 100 Satelliten, 2.000 Transponder und 4.000 Kanäle

8 Favoritengruppen und Jugendschutz möglich

mehrsprachige Menüführung

mehrsprachige Audio Unterstützung

Mehrsprachige Ausgabe DVB Untertitel

3 Tage Elektronischer Programm Führer (EPG)

Teletext Ausgabe durch VBI und OSD

USB 2.0 Schnittstelle

Deutsche Bedienungsanleitung

Nur Abholung!

Festpreis!

Telefon 0982 15 11 88

Ansprechpartner: Peter