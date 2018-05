Beschreibung

Aus Altersgründen steht in Caacupé (Paraguay) ein sehr gut eingeführtes und zentral gelegenes Restaurant mit Wohnhaus zum Verkauf. Das Restaurant hat derzeit 80 Sitzplätze und kann bis auf ca. 100 Plätze erweitert werden. Es besteht aus 2 getrennten und voll eingerichteten Küchen (Herde, Kühlschränke, Gefriertruhen, Teller, Bestecke, Töpfe, Pfannen, Fritteuse, etc.), einem großem Wirtsraum mit Theke (incl. Gläser, etc.), großen Holzofen und ca. 35 Sitzplätzen. 2 der 3 Sanitäranlagen wurden kürzlich renoviert. Außerdem stehen zur Lagerung von Getränken, Vorräten, Tischen und Stühlen, etc. noch einige Abstellräume zur Verfügung. Im Außenbereich befinden sich unter Strohdächern weitere 45 Sitzplätze und die Vorbereitung eines Außengrills. Das Gebäude kann auch anderweitig, z.B. als Wohnhaus, genutzt werden.

Das 2009 in Massivbauweise errichtete Wohnhaus hat eine Gesamtwohnfläche von 64m². Es besteht aus 4 Schlafzimmern, 2 Bädern und einer Küche. Außerdem befinden sich hinter dem Wohnhaus noch ein geräumiger Abstellraum und eine Waschküche

Das komplette Grundstück, mit einer Gesamtfläche von 600m², ist mit einer 2,5m hohen massiven Mauer umgeben. Ein Metallrolltor und ein Seiteneingang führen zur asphaltierten Straße.

Das Objekt wird direkt vom Eigentümer verkauft. Es fallen keine weiteren Markler- oder Vermittlungsgebühren an. Der Verkaufspreis beträgt 90.000 Euro. Für weitere Informationen und zur Vereinbarung einen Besichtigungstermin antworten sie bitte auf diese Anzeige über Mercado Uno, oder per Whatsapp unter +595 984 473 682