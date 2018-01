Repräsentatives Anwesen in Ñemby, bei San Lorenzo / Notverkauf

Beschreibung

Dieses repräsentative Anwesen befindet sich in Ñemby, welches direkt an San Lorenzo angrenzt. Es liegt in einer ruhigen Wohngegend mit ansprechendem Umfeld. Es ist ideal für Geschäftsleute oder Privatleute, die angenehm wohnen wollen, aber kurze Wege zu Geschäften in San Lorenzo oder der Hauptstadt Asuncion, die ihrerseits an San Lorenzo angrenzt, schätzen. Das Grundstück hat eine Fläche von 2088 m2, besitzt eine große Autoeinfahrt und ist komplett von einer Mauer umgeben. Der Garten ist wunderschön angelegt, mit vielen Pflanzen und Kieswegen. Auf dem Anwesen befindet sich das Haupthaus, ein Gästehaus ( mit einer überdachten Fläche von ca. 70 m2, ca. 25 m2 Wohnfläche und einer Garage) und ein großer Pool. Das Haupthaus hat eine überdachte Fläche von ca. 339 m2, eine Wohnfläche von ca. 158 m2 und ist ausgestattet mit:

Wohnzimmer mit Kamin – Küche – 2 Schlafzimmer – 2 Bäder, eines mit einer Whirlpoolwanne ausgestattet – große Terrassen – Vergitterung und Klimaanlagen Split.