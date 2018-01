Raumluft-Entfeuchtungsgerät DG 30L (mit allen Zulassungen, & BRD-Garantie)

Beschreibung

Gerade nach einigen Tagen Regen werden die Anziehsachen und das Bett klam und fangen an zu schimmeln. Dafür gibt es nun eine Lösung = Das Entfeuchtungsgerät DG 30L kann bis zu 30 Liter Wasser pro Tag aus dem Raum (max.180m³/80m²) ziehen; ist sehr gut geeignet für die Trocknung von Wäsche / und Kleidung im Kleiderschrank. Viele haben einen Computer der sehr anfällig gegen Feuchtigkeit ist; hier hilft der DG 30L sensationell. Es trocknet die Luft auf 45-50% Luftfeuchte runter. Die Geräte sind NEUWARE, mit 3 Jahre Garantie. Was kann das Gerät noch: Es ionisiert die Luft, hat eine Timer, es reinigt die Luft vom Staub und Gerüchen usw. usw. Es verbraucht nur 650W/h. Es hat einen großen Tank (ca. 5 L) kann aber auch direkt an den Abfluss angeschlossen werden! Viele unserer Kunden sind sehr begeistert wie einfach die Handhabung ist.