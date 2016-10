perfekt gelegenes Grundstück auf der Ruta 8 Blas-Garay mit 25 ha , in der Gemeinde Yataity!

Die Anzeige per Mail an einen Freund senden

Beschreibung

Dpto.del Guaira/Yataity

Zum Verkauf steht ein perfekt gelegenes Grundstück auf der Ruta 8 Blas-Garay (km 156) mit 25 ha (250.000 qm), in der Gemeinde Yataity!

Komplett eingezäunt. Guter fruchtbarer Boden.

Das Grundstück befindet sich direkt der Asphaltstrasse mit einer Strassenfront von 200m.

Sehr gut geeignet für die Anpflanzung von Eukalyptus und Yvyra pyta – Parag. Rosenholz.

Strom grenzt direkt am Grundstück und kann jederzeit verlegt werden.

Sie können das Grundstück jederzeit nach vorheriger Terminabsprache besichtigen.

Solltest sie noch weitere Fragen haben, können sie sich jederzeit melden.

Mail; Mihowk@web.de

Tel in Py; 0981675717

Courtage beträgt in der Regel 5 % und ist nicht im Verkaufspreis enthalten.

Yataity ist von Auswanderern sogut wie verschont geblieben und ist eine sehr saubere Ortschaft. Die Menschen sind hier sehr hilfsbereit und menschenfreundlich.

Yataity liegt neben der Ruta 8 ca. 5 km vor Mbocayaty, also zwischen Coronel Oviedo und ca. 15 km vor Villarrica.