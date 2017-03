Paraguay/Grundstück mit 17 ha (170.000 qm), in der Gemeinde Yataity.Dpto.del Guaira

Verfall in:

Beschreibung

Zum Verkauf steht ein perfekt gelegenes Grundstück mit 17 ha (170.000 qm), in der Gemeinde Yataity

mit 3ha Mischwald und einigen Edelhölzern. Komplett neu Eingezäunt.

Guter, fruchtbarer Boden, mit 2 Quellen und Wasserteichen.

Ein Stromanschluss kann jederzeit an das Grundstück verlegt werden.

Vom der asphaltierten Strasse aus Yataity, erreichen sie das Grundstück über einen 800 m langen Sandweg, bei jedem Wetter befahrbar!

Sehr gut geeignet für die Anpflanzung von Eukalyptus und Yvyra pyta – Parag. Rosenholz,

Das Grundstück ist fraccioniert und hat einen gültigen, notariellen Titel.

Courtage beträgt in der Regel 5 % und ist nicht im Verkaufspreis enthalten.

Mail; Mihowk@web.de

Tel ; 0981675717