Paraguay: Grundstück mit 20-40 Hektar ideal für Selbstversorger – mit Video!

Beschreibung

In Paraguay zu verkaufen:

Grundstück mit 20-40 Hektar ideal für Selbstversorger

Im grünen Gürtel von der Provinzhauptstadt Caacupé gelegen

Dieses Grundstück liegt im grünen Gürtel der Provinzhauptstadt Caacupé. 20 Minuten bis Caacupé Zentrum.

Die 400.000 m² umfassen einen Teil Waldstück, einen feuchten Teil geeignet zur Fischzucht, einen bergigen Teil mit Aussicht bis Caacupé und Möglichkeiten zur Nutzung als Weideland und zur Vieh- bzw. Pferdezucht.

Der Grundbucheintrag des Grundstücks teilt sich in 2 Titel je 20 Hektar auf. Geprüfter Grundstückstitel mit bezahlten Steuern bis 2017 liegt vor und kann direkt überschrieben werden.

VIDEO zum Grundstück:

https://youtu.be/l6D6CxzgHxs

(Klick!)

Rendite

Die eigentliche Rendite, neben der Eigennutzung, ergibt sich hauptsächlich durch die allgemeine Wertsteigerung der Grundstücke in dieser fruchtbaren Gegend. Hier kann man von einer guten Rendite in wenigen Jahren ausgehen.

Das Grundstück lässt sich ebenfalls ohne Probleme verpachten. Zum Beispiel an Vieh- oder Pferdezüchter. Die jährlichen Pachteinnahmen dürften grob geschätzt die Kosten decken.

Hierbei kann der Pächter sich auch im Auftrag um die anfallenden Rechnungen und Steuern kümmern.

Ebenso ist das Grundstück auch für ein Aufforstungsprojekt mit Rendite nach ca. 10 Jahren prädestiniert.

Ein Paradies für Selbstversorger

Paraguay ist das Ziel vieler Selbstversorger. Zum einen aufgrund der niedrigen Lebenshaltungskosten und zum anderen wegen der ganzjährigen Erntezeit verschiedenster Früchte und Obstsorten.

Bereits mit kleinem Geld, von dem in Deutschland kaum eine einzelne Person leben könnte, lässt sich in Paraguay eine kleine Familie gut versorgen. Steuern fallen für Immobilienbesitzer auf dem Land kaum an.

Noch mehr sparen kann, wer für den Eigenverbrauch sein Land selbst bewirtschaftet und Tiere wie Gänse, Fische, Ziegen, Schweine, Kühe und noch vieles mehr hält. Oder auch der Anbau von Macadamia-oder Pekan-Nüssen kann sich sehr lohnen.

Top-Lage in Caacupé

Das Anwesen liegt in einer der reizvollsten Hügellandschaften Paraguays mit üppig-grüner Natur, Wiesen, Wäldern und malerischen Ausblicken in die weite Ferne.

Eine gut befestigte Naturstraße, bei fast allen Wetterverhältnissen zu befahren, führt über ca. 2 km zu dieser in reizvoller Natur gelegenem Anwesen.

Das Anwesen selbst liegt in angenehm ruhiger Lage (Nebenstraße ohne Durchgangsverkehr!) mit guter Nachbarschaft.

Eingebettet in einer Gegend, die vorwiegend zur Rinder- und Pferdezucht sowie zum Ackerbau genutzt wird. Auch ein Beleg für den hervorragenden Boden des Grundstücks, auf dem einfach alles gedeihen und wachsen will.

Ruhig, überschaubar und dennoch in direkter Nähe zur Provinz-Hauptstadt Caacupé. Nur ca. 20 Minuten mit dem Auto bis zum Zentrum.

Caacupé liegt nur etwa 50km von der Hauptstadt Asunción und dem internationalen Flughafen entfernt und kann bequem über eine sehr gut ausgebaute Asphaltstraße (4 spurig!) erreicht werden. Es gibt hier gute Verkehrsanbindungen in alle Richtungen und vielseitige Einkaufsmöglichkeiten (5 Supermärkte, auch mit deutschen Waren!), große Banken (auch international), Postamt, Restaurants, Shopping-Möglichkeiten, Cafés, Theater, sowie gute ärztliche Versorgung mit vielen Fach-Ärzten und drei Krankenhäusern. Auch sind alle Schulformen mit hohem Standard vertreten, vom Kindergarten bis hin zu den verschiedenen Universitäten.

Caacupé ist international als Wallfahrtsort bekannt, mit der Kathedrale (Basilika) im Zentrum. Die Schönheit des Naturreichtums und die gesunde Funktionalität der Stadt bilden eine ideale Verbindung, damit man seine Zeit mit Freunden und Familie das ganze Jahr über genießen kann.

Günstiger Preis

Dieses Grundstück können Sie

für nur 5.000 Euro pro Hektar (0,50 Euro/m²)

erwerben.

Zum Vergleich:

Direkt gegenüber wird ein Grundstück mit 7 Hektar angeboten.

Hier werden ca. 17.000 Euro pro Hektar aufgerufen.

Ihr Ansprechpartner für diese Immobilie

Mein Name ist Reiner Riensberg und ich bin Ihr Ansprechpartner für diese Immobilie.

Ein ausführliches Exposé, weitere Bilder in hoher Auflösung,

mehr Infos und eine Besichtigung gerne unverbindlich auf Anfrage!

Viele Grüße aus Paraguay, dem Herzen Südamerikas!

Reiner Riensberg

Telefon (auch WhatsApp!): +595 (0) 972 – 939 078

E-Mail: paraguay.tipps@gmail.com