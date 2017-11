Panasonic LUMIX DMC-FZ300 mit viel Zubehör

Beschreibung

Panasonic LUMIX DMC-FZ300EGK Premium-Bridgekamera mit viel Zubehör.

24x opt. Zoom; 5-Achsen Stabilisator, 4K Foto & Video Funktion; Full HD50p Video, Staub- & spritzwassergeschützt

Lieferumfang: DMC-FZ300EGK Akku, Ladegerät, Netzkabel, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, Objektivdeckelband, Schultergurt

64GB Speicherkarte

Polaroid Glass 3-Stück-Filterset

Polaroid Makrolinsen Nahlinsen 4-Stück-Filterset

Ersatzaku

SLR-Kameratasche

Buch Lumix Superzoom Fotoschule FZ300

3 Beinstativ

kleines Tischstativ

Technisch und Optisch in einwandfreiem Zustand. 1,5 Jahre alt mit Restgarantie in Deutschland.

Abholung in Loma Plata oder am 28.11 in Luque