Beschreibung

Verkaufe neue Ölmühle / Ölpresse aus Deutschland. Die Maschine ist nagelneu, sie wurde nut einmal in Deutschland mit etwa 10 kg Sonnenblumenkernen getestet. Es handelt sich um eine Industriemaschine. Es können alle Arten von Ölsaaten abgepresst werden. Technische Daten:

380 Volt / 1.5 KW, ca 50 kg Olsaat pro Stunde (abhängig von der Art der Saat), Ausbeute bei der ersten Pressung bis zu 85% (abhängig von der Art der Saat). Als Pressgut entsthehen Pallets, die an Tiere, etc verfüttert werden können. Wegen Auswanderung abzugeben.