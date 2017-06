neuer STIHL Freischneider FS290 originalverpackt Ladenpreis 4 Mio.GS

Verfall in:

Beschreibung

Zu verkaufen ist ein nagelneuer Freischneider/Motorsense von STIHL. Benzinmotor mit 2,7 PS. Das Gerät ist noch originalverpackt. Zusätzlich Zubehör wie Werkzeug, Dreieckstragegurt, Messer, Schutzbrille,…) auch originalverpackt.

Hier gibt es weitere Informationen:

http://www.casadopicapau.com.br/produto/710/rocadeira+gasolina+fs-290+27hp+stihl/t/3

Preis in Brasilien war 2.619 R$

Heutiger Kurs laut Internet ist 1 R$ = 1.677 GS was 4.392.000 GS entsprechen.

Auf Nachfrage im „CasaAustria“ hier in SanBernardino kostet er dort 3.999.000 GS bei Barzahlung.

Verkaufe das Gerät nun für nur 2.500.000 GS