Nette Familie sucht Haus zur Miete

Verfall in:

Beschreibung

Wir sind eine nette und zuverlässige Auswandererfamilie mit vier lieben Kindern. Zu Mitte Juni suchen wir in ganz Paraguay ein Haus mit Garten zur Miete. Mietvorauszahlungen sind auf Wunsch kein Problem. Hausbesichtigungen sind ab Anfang Juni möglich.

Wir freuen un auf Ihr Angebot!

Am Rande: Um Nachfragen solcher Art vorzubeugen: Gewiss haben wir genauere Vorstellungen davon, welche Region, Hausgröße, Preislage etc. für uns ideal wäre. Dennoch möchten wir uns an dieser Stelle nicht festlegen, da Ihr Angebot auch dann für uns interessant sein könnte, wenn es nicht alle Wunschkriterien erfüllt! 🙂